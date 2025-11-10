Milano 12:44
Assopetroli-Assoenergia incorpora Assogasmetano

(Teleborsa) - Assopetroli-Assoenergia annuncia la fusione per incorporazione di Assogasmetano, associazione attiva nella rappresentanza delle imprese del metano, biometano, GNL e bio-GNL per autotrazione. L’operazione segna un passaggio strategico nel processo di integrazione dei comparti energetici e della distribuzione dei carburanti tradizionali e alternativi.

L’incorporazione di Assogasmetano nasce dalla necessità di ampliare gli ambiti di rappresentanza, rispondendo così all’esigenza di costruire un’unica piattaforma associativa capace di valorizzare, in modo integrato, l’intera filiera dei carburanti liquidi e gassosi dai tradizionali ai low carbon fuels (LCF).

L’operazione consentirà maggiori sinergie organizzative e gestionali, attraverso la razionalizzazione dei servizi, e il potenziamento delle attività di supporto, formazione e comunicazione per le imprese associate.
