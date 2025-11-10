Assopetroli-Assoenergia incorpora Assogasmetano

(Teleborsa) - Assopetroli-Assoenergia
annuncia la fusione per incorporazione di Assogasmetano
, associazione attiva nella rappresentanza delle imprese del metano, biometano, GNL e bio-GNL
per autotrazione. L’operazione segna un passaggio strategico
nel processo di integrazione dei comparti energetici e della distribuzione dei carburanti tradizionali e alternativi.
L’incorporazione di Assogasmetano nasce dalla necessità di ampliare gli ambiti di rappresentanza
, rispondendo così all’esigenza di costruire un’unica piattaforma associativa capace di valorizzare, in modo integrato, l’intera filiera
dei carburanti liquidi e gassosi dai tradizionali ai low carbon fuels (LCF).
L’operazione consentirà maggiori sinergie organizzative e gestiona
li, attraverso la razionalizzazione dei servizi, e il potenziamento delle attività di supporto, formazione e comunicazione per le imprese associate.