Assopetroli-Assoenergia incorpora Assogasmetano

(Teleborsa) -annuncia la fusione per, associazione attiva nella rappresentanza delle imprese delper autotrazione. L’operazione segna unnel processo di integrazione dei comparti energetici e della distribuzione dei carburanti tradizionali e alternativi.L’incorporazione di Assogasmetano nasce dalla, rispondendo così all’esigenza di costruire un’unica piattaforma associativa capace didei carburanti liquidi e gassosi dai tradizionali ai low carbon fuels (LCF).L’operazione consentiràli, attraverso la razionalizzazione dei servizi, e il potenziamento delle attività di supporto, formazione e comunicazione per le imprese associate.