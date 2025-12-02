Eni avvia in anticipo la fase 2 di Congo LNG

(Teleborsa) - Prende il via anticipatamente la Fase 2 del progetto Congo LNG
, a seguito dell’arrivo dell’impianto galleggiante di liquefazione Nguya FLNG
e dell’introduzione del gas nel nuovo sistema di infrastrutture presenti nell’offshore congolese. L'obiettivo è esportare il primo carico
di LNG a inizio 2026.
La nuova fase di sviluppo comprende tre piattaforme di produzione
, nonché lo Scarabeo 5
, dedicato al trattamento e alla compressione del gas, e la Nguya FLNG
per la liquefazione ed export del gas. La capacità complessiva
del progetto è pari a 3 milioni di tonnellate anno
(MTPA), equivalenti a 4,5 miliardi di metri cubi per anno.
L’assetto integrato abilita il pieno sfruttamento
del gas presente nei campi offshore di Nené e Litchendjili
, nella licenza Marine XII
, e consente una gestione flessibile e progressiva dei volumi, garantendo un flusso costante
verso le unità di liquefazione Tango
(già operativa da fine 2023) e Nguya
.
La Fase 2 è entrata in esercizio in anticipo rispetto alle tempistiche previste del progetto, in soli 35 mesi dall’avvio della costruzione dell’unità Nguya FLNG
, stabilendo un nuovo standard internazionale dell’industria per rapidità esecutiva ed efficienza. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla combinazione di innovazione tecnologica, attenta pianificazione industriale e forte coinvolgimento delle realtà locali. Una parte significativa del progetto è stata infatti realizzata interamente in Congo, valorizzando le competenze della manodopera congolese e rafforzando ulteriormente il tessuto industriale locale.La Nguya FLNG
, lunga 376 metri e larga 60, impiega tecnologie avanzate
per la riduzione dell’impronta carbonica ed è progettata per trattare gas con diverse composizioni, in vista del potenziale sviluppo di altri giacimenti dell’area. Anche lo Scarabeo 5
, riconvertito da impianto di perforazione a unità di trattamento, separazione e compressione, incorpora soluzioni orientate alla decarbonizzazione, rappresentando un esempio concreto di economia circolare e riutilizzo industriale.