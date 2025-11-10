Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:00
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dell'1,32%

Il CAC40 chiude a 8.055,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dell'1,32%
Parigi guadagna bene e porta a casa un +1,32%, terminando la sessione a 8.055,51 punti.
Condividi
```