Fincantieri rafforza partnership con con Norwegian Cruise con nuova commessa

(Teleborsa) - Fincantieri rafforza la propria collaborazione
di lunga data con Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)
grazie a un nuovo ordine per la costruzione di una nave da crociera ultra-lusso
destinata al brand Regent Seven Seas Cruises. Il valore della commessa
, soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è definito come grande.
La consegna
dell’unità è prevista per il 2033
. Si tratterà della nave gemella di "Seven Seas Prestige"
, prima della nuova classe Prestige, attualmente in costruzione presso il cantiere di Marghera e in consegna nel 2026. Una seconda unità della stessa classe è già pianificata per il 2030.La partnership tra Fincantieri e Norwegian Cruise Line Holdings
si conferma tra le più solide e durature del settore
: il Gruppo ha già realizzato dieci navi per i diversi brand di NCLH, e a conferma di questa fiducia consolidata, il portafoglio ordini attuale comprende tredici ulteriori unità
, destinate a rafforzare ulteriormente la flotta. Queste nuove costruzioni coinvolgono tutti i marchi del gruppo – Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises e Oceania Cruises – e rappresentano un ulteriore passo nella crescita condivisa, frutto di una collaborazione che si distingue per continuità, visione strategica e capacità di evolversi insieme alle esigenze del mercato globale.