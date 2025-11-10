Milano 10:26
Fincantieri rafforza partnership con con Norwegian Cruise con nuova commessa

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Fincantieri rafforza la propria collaborazione di lunga data con Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) grazie a un nuovo ordine per la costruzione di una nave da crociera ultra-lusso destinata al brand Regent Seven Seas Cruises. Il valore della commessa, soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è definito come grande.

La consegna dell’unità è prevista per il 2033. Si tratterà della nave gemella di "Seven Seas Prestige", prima della nuova classe Prestige, attualmente in costruzione presso il cantiere di Marghera e in consegna nel 2026. Una seconda unità della stessa classe è già pianificata per il 2030.

La partnership tra Fincantieri e Norwegian Cruise Line Holdings si conferma tra le più solide e durature del settore: il Gruppo ha già realizzato dieci navi per i diversi brand di NCLH, e a conferma di questa fiducia consolidata, il portafoglio ordini attuale comprende tredici ulteriori unità, destinate a rafforzare ulteriormente la flotta. Queste nuove costruzioni coinvolgono tutti i marchi del gruppo – Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises e Oceania Cruises – e rappresentano un ulteriore passo nella crescita condivisa, frutto di una collaborazione che si distingue per continuità, visione strategica e capacità di evolversi insieme alle esigenze del mercato globale.

