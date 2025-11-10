Fincantieri rafforza partnership con con Norwegian Cruise con nuova commessa

Fincantieri

(Teleborsa) -di lunga datagrazie a un nuovo ordine per ladestinata al brand Regent Seven Seas Cruises. Il, soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti,Ladell’unità è. Si tratterà della, prima della nuova classe Prestige, attualmente in costruzione presso il cantiere di Marghera e in consegna nel 2026. Una seconda unità della stessa classe è già pianificata per il 2030.si conferma: il Gruppo ha già realizzato dieci navi per i diversi brand di NCLH, e a conferma di questa fiducia consolidata, il, destinate a rafforzare ulteriormente la flotta. Queste nuove costruzioni coinvolgono tutti i marchi del gruppo – Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises e Oceania Cruises – e rappresentano un ulteriore passo nella crescita condivisa, frutto di una collaborazione che si distingue per continuità, visione strategica e capacità di evolversi insieme alle esigenze del mercato globale.