Francoforte: positiva la giornata per Bechtle

(Teleborsa) - Seduta positiva per Bechtle
, che avanza bene del 2,63%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Bechtle
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Bechtle
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 34,99 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 35,31. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 34,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)