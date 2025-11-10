Milano 13:32
Francoforte: positiva la giornata per Bechtle

Francoforte: positiva la giornata per Bechtle
(Teleborsa) - Seduta positiva per Bechtle, che avanza bene del 2,63%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Bechtle rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Bechtle segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 34,99 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 35,31. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 34,81.

