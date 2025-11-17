Milano 14:15
43.758 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:15
9.673 -0,26%
Francoforte 14:15
23.711 -0,69%

Francoforte: rosso per Bechtle

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Bechtle
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Bechtle, con una flessione del 3,04%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bechtle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bechtle rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo di Bechtle mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 39,69 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 38,49. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 40,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```