Francoforte: preme sull'acceleratore Bechtle
(Teleborsa) - Protagonista Bechtle, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 15,19%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bechtle rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 39,31 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 40,95. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 42,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
