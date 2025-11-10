Milano 13:32
Francoforte: risultato positivo per Deutsche Post
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'operatore postale tedesco, con una variazione percentuale dell'1,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Post rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43,96 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 43,47. L'equilibrata forza rialzista della società con sede a Bonn è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44,45.

