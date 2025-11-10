Milano 13:33
43.851 +2,18%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:33
9.780 +1,00%
Francoforte 13:32
24.000 +1,82%

Francoforte: risultato positivo per Teamviewer

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Teamviewer
(Teleborsa) - Balza in avanti Teamviewer, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,08%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teamviewer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Teamviewer, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,98 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,055. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,945.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```