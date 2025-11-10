Francoforte: risultato positivo per Teamviewer

(Teleborsa) - Balza in avanti Teamviewer
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teamviewer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Teamviewer
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,98 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,055. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,945.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)