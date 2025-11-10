INPS premiato con il Red Dot Award

(Teleborsa) - L'ha ricevuto il, sottocategoria. Il prestigioso: la cerimonia di premiazione si è svolta il 7 novembre 2025, al Konzerthaus di Berlino.Il premio riconosce un profondo percorso di trasformazione che non ha riguardato solo strumenti e tecnologie, ma soprattutto ilAl centro di questo cambiamento ci sono le persone e il valore che possono trarre dal rapporto con l’Istituto: un approccio che ha portato INPS a semplificare la comunicazione, a rendere l’interazione più chiara e accessibile e a rafforzare la fiducia tra cittadini e istituzione. Questa evoluzioneche permette di accedere ai propri diritti in modo più consapevole, comprensibile e vicino ai bisogni reali.Non si tratta solo di innovazione tecnologica, ma di una nuova visione di welfare, in cuima un partner di fiducia nella vita delle persone.Il riconoscimento delin un sistema coerente, le diverse componenti della propria trasformazione digitale e comunicativa. Il percorso è partito da unper proseguire con il Design System SIRIO, un sistema scalabile che migliora l’accessibilità e l’usabilità di oltre 400 servizi digitali. Il Fgarantiscono la qualità e la coerenza dell’esperienza utente su tutti i touchpoint, mentre la semplificazione del linguaggio, rende la comunicazione più chiara e inclusiva.Insieme, questi elementi ridefiniscono il modo in cui unae – in definitiva – genera valore, offrendo un modello replicabile di innovazione sistemica nel settore pubblico.