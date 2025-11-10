INPS premiato con il Red Dot Award

(Teleborsa) - L'INPS
ha ricevuto il prestigioso Red Dot Award
: Brands&Communication Design 2025 nella categoria Digital Solutions
, sottocategoria Political&Public Institutions
. Il prestigioso concorso di design internazionale premia l'eccellenza nel branding e nella comunicazione
: la cerimonia di premiazione si è svolta il 7 novembre 2025, al Konzerthaus di Berlino.
Il premio riconosce un profondo percorso di trasformazione che non ha riguardato solo strumenti e tecnologie, ma soprattutto il modo di pensare e progettare l’esperienza dei cittadini.
Al centro di questo cambiamento ci sono le persone e il valore che possono trarre dal rapporto con l’Istituto: un approccio che ha portato INPS a semplificare la comunicazione, a rendere l’interazione più chiara e accessibile e a rafforzare la fiducia tra cittadini e istituzione. Questa evoluzione ha dato vita a un sistema digitale
che permette di accedere ai propri diritti in modo più consapevole, comprensibile e vicino ai bisogni reali.
Non si tratta solo di innovazione tecnologica, ma di una nuova visione di welfare, in cui INPS non è solo un ente erogatore di prestazioni,
ma un partner di fiducia nella vita delle persone.
Il riconoscimento del Red Dot Award premia l’INPS per aver integrato,
in un sistema coerente, le diverse componenti della propria trasformazione digitale e comunicativa. Il percorso è partito da un rebranding completo per rendere l’Istituto più vicino, riconoscibile e adatto al digitale,
per proseguire con il Design System SIRIO, un sistema scalabile che migliora l’accessibilità e l’usabilità di oltre 400 servizi digitali. Il Framework IES e l’Experience Authority
garantiscono la qualità e la coerenza dell’esperienza utente su tutti i touchpoint, mentre la semplificazione del linguaggio, rende la comunicazione più chiara e inclusiva.
Insieme, questi elementi ridefiniscono il modo in cui una Pubblica Amministrazione comunica, progetta servizi
e – in definitiva – genera valore, offrendo un modello replicabile di innovazione sistemica nel settore pubblico.