Green Dot, sugli scudi nel pre-market dopo accordi per l'acquisizione

Green Dot

(Teleborsa) -, piattaforma di tecnologia finanziaria e una holding bancaria registrata che sviluppa soluzioni bancarie e di pagamento,, guadagnando al momento oltre il 12%, dopo l'annuncio dida parte diacquisirà e privatizzerà ledi Green Dot, che continuerà a operare come società fintech e finanza integrata indipendente e focalizzata sulla crescita. Dal canto suo,acquisiràe le relative attività, e insieme diventeranno una nuova holding bancaria quotata in borsa che fungerà da banca emittente esclusiva per la fintech.In base ai termini della transazione, al completamento dell'acquisizione, ogni azione di Green Dot saràdella nuova holding bancaria quotata in borsa che deterrà le attività esistenti di CommerceOne, incluse CommerceOne Bank e Green Dot Bank. Gli ex azionisti di Green Dot deterranno circa ilin borsa, mentre gli ex azionisti di CommerceOne deterranno circa il 28%.acquisirà le attività di tecnologia finanziaria non bancaria di Green Dot da CommerceOne perin una transazione interamente in contanti. Di tale prezzo di acquisto, 470 milioni di dollari saranno distribuiti agli azionisti di Green Dot, mentre 155 milioni di dollari saranno investiti nella banca per fornire ulteriore capitale regolamentare e liquidità. Circa 65 milioni di dollari saranno utilizzati per estinguere l'indebitamento attuale.La fintech e la holding bancaria combinata avvieranno un, in base al quale la holding bancaria fungerà da sponsor bancario esclusivo per la piattaforma di digital banking e finanza integrata della fintech, con l'opportunità di aumentare la quota di mercato e di fungere da banca sponsor per altri partner in futuro.Ilper gli azionisti di Green Dot è stimato in circa(inclusi 8,11 dollari per azione in contanti), sulla base di un multiplo del valore contabile tangibile presunto di circa 1,00x-1,80x applicato al valore contabile tangibile della banca combinata al closing. Il valore aggregato implicito è stimato in 825 milioni-1,1 miliardi di dollari (inclusi 470 milioni di dollari in contanti).