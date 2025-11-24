Green Dot, sugli scudi nel pre-market dopo accordi per l'acquisizione

(Teleborsa) - Green Dot
, piattaforma di tecnologia finanziaria e una holding bancaria registrata che sviluppa soluzioni bancarie e di pagamento, corre nel pre-market di Wall Street
, guadagnando al momento oltre il 12%, dopo l'annuncio di accordi per l'acquisizione
da parte di Smith Ventures
e CommerceOne Financial
.Smith Ventures
acquisirà e privatizzerà le attività di tecnologia finanziaria non bancaria
di Green Dot, che continuerà a operare come società fintech e finanza integrata indipendente e focalizzata sulla crescita. Dal canto suo, CommerceOne
acquisirà Green Dot Bank
e le relative attività, e insieme diventeranno una nuova holding bancaria quotata in borsa che fungerà da banca emittente esclusiva per la fintech.
In base ai termini della transazione, al completamento dell'acquisizione, ogni azione di Green Dot sarà scambiata con 8,11 dollari in contanti e 0,2215 azioni
della nuova holding bancaria quotata in borsa che deterrà le attività esistenti di CommerceOne, incluse CommerceOne Bank e Green Dot Bank. Gli ex azionisti di Green Dot deterranno circa il 72% della nuova holding bancaria quotata
in borsa, mentre gli ex azionisti di CommerceOne deterranno circa il 28%.Smith Ventures
acquisirà le attività di tecnologia finanziaria non bancaria di Green Dot da CommerceOne per 690 milioni di dollari
in una transazione interamente in contanti. Di tale prezzo di acquisto, 470 milioni di dollari saranno distribuiti agli azionisti di Green Dot, mentre 155 milioni di dollari saranno investiti nella banca per fornire ulteriore capitale regolamentare e liquidità. Circa 65 milioni di dollari saranno utilizzati per estinguere l'indebitamento attuale.
La fintech e la holding bancaria combinata avvieranno un rapporto commerciale di sette anni
, in base al quale la holding bancaria fungerà da sponsor bancario esclusivo per la piattaforma di digital banking e finanza integrata della fintech, con l'opportunità di aumentare la quota di mercato e di fungere da banca sponsor per altri partner in futuro.
Il valore implicito
per gli azionisti di Green Dot è stimato in circa 14,23-19,18 dollari per azione
(inclusi 8,11 dollari per azione in contanti), sulla base di un multiplo del valore contabile tangibile presunto di circa 1,00x-1,80x applicato al valore contabile tangibile della banca combinata al closing. Il valore aggregato implicito è stimato in 825 milioni-1,1 miliardi di dollari (inclusi 470 milioni di dollari in contanti).