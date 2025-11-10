Londra: allunga il passo Endeavour Mining

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Endeavour Mining
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,63%, rispetto a +0,28% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo scenario tecnico di Endeavour Mining
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31,02 sterline con area di resistenza individuata a quota 31,38. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)