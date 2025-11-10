Milano
13:35
43.832
+2,13%
Nasdaq
7-nov
25.060
-0,28%
Dow Jones
7-nov
46.987
+0,16%
Londra
13:35
9.776
+0,97%
Francoforte
13:35
23.993
+1,79%
Lunedì 10 Novembre 2025, ore 13.52
Home Page
/
Notizie
/ Londra: nuovo spunto rialzista per Endeavour Mining
Londra: nuovo spunto rialzista per Endeavour Mining
Migliori e peggiori
,
In breve
10 novembre 2025 - 13.00
Bene l'
azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, con un rialzo del 3,59%.
Condividi
Titoli e Indici
Endeavour Mining
+3,52%
