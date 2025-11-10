Londra: balza in avanti easyJet

compagnia aerea low cost inglese

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,65%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 4,791 sterline con prima area di resistenza vista a 4,867. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,743.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)