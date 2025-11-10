Milano 13:35
43.832 +2,13%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:35
9.776 +0,97%
Francoforte 13:35
23.993 +1,79%

Londra: balza in avanti easyJet

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia aerea low cost inglese, che avanza bene del 2,65%.

Il movimento di easyJet, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di breve periodo di easyJet evidenzia un declino dei corsi verso area 4,791 sterline con prima area di resistenza vista a 4,867. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,743.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
