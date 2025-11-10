Milano 13:38
Madrid: nuovo spunto rialzista per ACS

(Teleborsa) - Bene Actividades de Construccion y Servicios, con un rialzo del 2,25%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società di costruzioni spagnola rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di ACS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 77,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 76,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 78,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
