Madrid: giornata depressa per ACS
(Teleborsa) - Rosso per Actividades de Construccion y Servicios, che sta segnando un calo dell'1,80%.
Il trend della società di costruzioni spagnola mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Osservando il grafico di breve periodo di ACS, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 104,6 Euro e supporto a 102,5. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 106,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
