Madrid: giornata depressa per ACS

(Teleborsa) - Rosso per Actividades de Construccion y Servicios , che sta segnando un calo dell'1,80%.



Il trend della società di costruzioni spagnola mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Osservando il grafico di breve periodo di ACS , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 104,6 Euro e supporto a 102,5. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 106,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```