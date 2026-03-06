Madrid: performance negativa per ACS

Actividades de Construccion y Servicios

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione del 2,28%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 104,9 Euro. Primo supporto visto a 102. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 101.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)