Madrid: performance negativa per ACS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Actividades de Construccion y Servicios
, con una flessione del 2,28%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società di costruzioni spagnola
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ACS
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 104,9 Euro. Primo supporto visto a 102. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 101.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)