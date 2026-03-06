Milano 12:57
Madrid: performance negativa per ACS

Madrid: performance negativa per ACS
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Actividades de Construccion y Servicios, con una flessione del 2,28%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società di costruzioni spagnola rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ACS. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 104,9 Euro. Primo supporto visto a 102. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 101.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
