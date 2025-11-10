Milano 13:38
43.830 +2,13%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:38
9.772 +0,93%
Francoforte 13:38
23.988 +1,77%

Madrid: pioggia di acquisti su Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: pioggia di acquisti su Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Brilla il gruppo farmaceutico spagnolo, che passa di mano con un aumento del 4,09%.
Condividi
```