Madrid: Laboratorios Farmaceuticos Rovi in rally

(Teleborsa) - Protagonista il gruppo farmaceutico spagnolo
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 55,82 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)