Madrid: Laboratorios Farmaceuticos Rovi in rally

gruppo farmaceutico spagnolo

Ibex 35

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

indice azionario della Borsa di Madrid

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Protagonista il, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,09%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 55,82 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)