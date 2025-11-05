Milano 13:24
43.210 -0,12%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 13:24
9.720 +0,05%
Francoforte 13:24
23.855 -0,39%

Madrid: in calo Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Seduta in ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo, che mostra un decremento del 2,46%.
Condividi
```