Madrid: nuovo spunto rialzista per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo farmaceutico spagnolo
, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 57,55 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 59,55 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 56,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)