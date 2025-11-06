Milano 10:25
Madrid: nuovo spunto rialzista per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo farmaceutico spagnolo, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Laboratorios Farmaceuticos Rovi, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 57,55 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 59,55 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 56,3.

