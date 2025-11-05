Milano 13:25
Madrid: scambi negativi per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo farmaceutico spagnolo, che sta segnando un calo del 2,46%.

La tendenza ad una settimana di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di Laboratorios Farmaceuticos Rovi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 57 Euro. Prima resistenza a 58,35. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 56,55.

