Mobilità, Maran: l'auto del futuro sarà come un cellulare con le ruote

(Teleborsa) - "Non servono le regole europee, è ormai chiaro che, e probabilmente avrebbe proceduto con maggiore decisione se non fosse stato spinte dalle regole, che hanno causato quasi una reazione opposta". Esordisce così il videomessaggio di Perfrancesco Maran, europarlamentare PD, che ha partecipato alla tavola rotonda sulla mobilità organizzata durante il decimo compleanno di Confindustria mobilità.Secondo Maran il cuore dell'evoluzione dell'auto non è nel motore ma in tutti i, dagli ADAS alle smart road: "Il cuore della macchina non è come viene costruita,, ma ciò che importa davvero è la mente della macchina, la sua intelligenza, la sua capacità tecnologica di essere un oggetto che dialoga con tutto il resto".Anche secondo Maran è indispensabile proseguire nella ricerca e sviluppo, perchè le aziende devono essere competitive in un mercato globale, che sta cambiando velocemente: "Quando guardiamo le grandi compagnie americane e cinesi, stiamo spesso parlando di, che non hanno quel vecchio know-how tipico delle aziende storiche europee, ma delle competenze che arrivano da altri settori hi-tech".Secondo Maran la sfida è quindi quella di aggiornare le aziende "storiche" che hanno fatto la storia dell'auto in Europa, ma questa non sarà una strada semplice: "Io credo che sarà una, ma penso che sarà la strada giusta. Tralasciamo le battaglie ideologiche e concentriamo le risorse quindi per il futuro, concentriamo le energie per trasformare le auto in un centro servizi, anche attraversoMaran è convinto quindi che le risorse pubbliche e private debbano essere concentrate nello sviluppare una nuova concezione di auto, più strutturata e "polifunzionale", per mantenere l'industria dell'auto competitiva: "Nel futuro questa è la sfida che ci troveremo di fronte, perché l'auto del futuro ci apparirà più simile ache ad una macchina tradizionale".