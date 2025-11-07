Piaggio, AD Colaninno: attenta gestione della liquidità consente di bilanciare aumento dei costi

(Teleborsa) - "I nove mesi del 2025 hanno rimarcato un trend di rallentamento della propensione all'acquisto da parte dei consumatori
, con timidi segnali di ripresa in alcuni mercati. Sui risultati hanno influito fattori esogeni macroeconomici, quali i dazi statunitensi, l'aumento del costo delle materie prime, e la coda dell'implementazione della nuova regolamentazione EURO 5+, elemento, quest'ultimo che ha generato una contrazione dei volumi in Europa". Lo ha detto Michele Colaninno, amministratore delegato
del Gruppo Piaggio
, commentando i risultati al 30 settembre 2025
.
"In questo contesto, il Gruppo Piaggio è riuscito comunque a consolidare marginalità molto positive, migliorando ancora una volta il gross margin percentuale
rispetto all'anno precedente - ha aggiunto - L'incremento degli ammortamenti nell'anno è conseguenza dell'avvio della produzione dei nuovi prodotti lanciati sui mercati internazionali sia per la mobilità elettrica sia per quella termica".
"L'attenta gestione della liquidità
ha consentito, sostanzialmente, di controbilanciare l'aumento dei costi rispetto agli esercizi precedenti mantenendo il livello degli investimenti al di sopra dei 100 milioni di euro", ha sottolineato Colaninno.
"Nonostante sia ancora complicato fare delle precise previsioni riguardo al futuro
prossimo, sono confermate le strategie di prodotto di lungo periodo nella mobilità leggera delle due ruote, nei veicoli commerciali e nella robotica avanzata che, con impegno, coniughino sviluppo e innovazione, marcando sempre di più la forza e il valore dei nostri marchi nei diversi mercati", ha concluso.