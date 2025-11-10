New York: calo per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Rosso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che sta segnando un calo del 2,08%.
La tendenza ad una settimana di Old Dominion Freight Line
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Old Dominion Freight Line
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 139,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 135. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 144,3.
