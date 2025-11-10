Milano 17:35
New York: calo per Old Dominion Freight Line

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che sta segnando un calo del 2,08%.

La tendenza ad una settimana di Old Dominion Freight Line è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Old Dominion Freight Line è in rafforzamento con area di resistenza vista a 139,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 135. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 144,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
