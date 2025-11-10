New York: calo per Old Dominion Freight Line

società specializzata nei servizi di trasporto su camion

Old Dominion Freight Line

Nasdaq 100

Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,08%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 139,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 135. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 144,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)