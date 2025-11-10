Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:03
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

New York: mette il turbo Newmont

Migliori e peggiori
New York: mette il turbo Newmont
(Teleborsa) - Protagonista la società mineraria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,91%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Newmont evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Newmont rispetto all'indice.


Il quadro di medio periodo di Newmont ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 89,2 USD. Primo supporto individuato a 86,62. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 91,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```