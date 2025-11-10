New York: positiva la giornata per Microsoft

(Teleborsa) - Bene il colosso informatico americano
, con un rialzo dell'1,80%.
La tendenza ad una settimana di Microsoft
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società informatica di Redmond
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 500,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 508,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 496.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)