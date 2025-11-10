Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:03
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

New York: positiva la giornata per Microsoft

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Microsoft
(Teleborsa) - Bene il colosso informatico americano, con un rialzo dell'1,80%.

La tendenza ad una settimana di Microsoft è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della società informatica di Redmond mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 500,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 508,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 496.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
