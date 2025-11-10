Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:03
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

New York: seduta molto difficile per Centene

Migliori e peggiori
New York: seduta molto difficile per Centene
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che esibisce una perdita secca dell'8,37% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Centene è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Centene classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,82 USD e primo supporto individuato a 33,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```