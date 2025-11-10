New York: seduta molto difficile per Centene

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria
, che esibisce una perdita secca dell'8,37% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Centene
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Centene
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,82 USD e primo supporto individuato a 33,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)