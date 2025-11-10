Olimpiadi Milano-Cortina: raddoppia costo medio affitti brevi nelle zone centrali e vicino agli impianti (+102%)

(Teleborsa) - A tre mesi dall’avvio delle Olimpiadi Invernali e il mercato immobiliare milanese mostra già segnali di forte fermento: secondo l’analisi dinelle zone centrali di Milano più soggette al turismo (Centro Storico, Brera, Porta Nuova, Citylife, Porta Romana) e nei quartieri chiave dei Giochi Olimpici, vicini agli impianti che ospiteranno le competizioni (Santa Giulia, Assago, San Siro, Rho),rispetto a una settimana senza eventi. Tra le zone, la crescita maggiore si registra ad, mentre i canoni più alti nelLa tendenza è confermata anche dall’analisi del turismo internazionale: nel periodo compreso tra il primo e il 21 febbraio 2026, infatti, si prevede un aumento del(Fonte Visa Consulting & Analytics).Per chi sceglie di vivere da vicino le Olimpiadi soggiornando nelle aree limitrofe alle sedi di gara, i costi dell’ospitalità risultano sensibilmente più elevati rispetto alle medie fuori stagione. Gli affitti brevi registrano infatti un incremento medio delA crescere maggiormente èsede delladestinata alle gare di pattinaggio di figura e short track, conrispetto a un’altra settimana senza eventi e un canone settimanale di 1.900 euro. Segue il quartiere, dove sarà presente la, l’impianto che ospiterà i tornei di hockey su ghiaccio, cona settimana. Nel quartiere, dove si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, un appartamento è in media affittato a. Infine, adove sarà allestito ilper ospitare le gare di pattinaggio di velocità e alcune partite di hockey su ghiaccio, i prezzi crescono delSpostandoci nelle zone centrali di Milano più soggette al turismo,, polo moderno e internazionale della città, registra l’aumento più consistente (+83%), con canoni che passano. Segue(+73% e 1.900euro), apprezzata per l’offerta residenziale di alto profilo, e, dove per un appartamento durante le Olimpiadi sarà necessario spendere 2.500euro (+67%). Nonostante la risonanza dell’evento, le cifre in questa zona sono ben distanti da quelle che si registrano durante eventi annuali come la Milano Design Week, durante il quale il costo medio di un appartamento raggiunge i 6.150euro a settimana.Tra le altre aree centrali, ilsi conferma tra le zone più richieste durante gli eventi internazionali e no, dove il costo medio per un appartamento raggiunge i 2.800euro a settimana con una crescita del +65%, e infine(+63% e 1.950euro), grazie al mix di vivibilità e prossimità al centro.