Milano 12:07
42.899 -0,39%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 12:07
9.677 -0,61%
Francoforte 12:07
23.578 -0,66%

A2A, Sala (Sindaco Milano): nuovo piano in "continuità" con focus sulle rinnovabili

Energia, Finanza
A2A, Sala (Sindaco Milano): nuovo piano in "continuità" con focus sulle rinnovabili
(Teleborsa) - "Ci aspettiamo una continuità rispetto a quello che stiamo facendo. A2A interpreta una nostra indicazione politica che è lavorare molto sulle rinnovabili. Si possono fare profitti portando il rinnovamento sul fronte energetico, mi aspetto continuità". Lo ha detto Beppe Sala, sindaco del comune di Milano, uno dei due principali azionisti di A2A insieme al comune di Brescia (entrambi al 25% del capitale).

Il riferimento è al piano industriale che A2A, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, presenterà il 12 novembre. A una domanda, a margine di un evento dedicato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, se si attende anche un incremento dei dividendi, il sindaco ha aggiunto: "Spero di sì".
Condividi
```