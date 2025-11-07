A2A, Sala (Sindaco Milano): nuovo piano in "continuità" con focus sulle rinnovabili

(Teleborsa) - "Ci aspettiamo una continuità rispetto a quello che stiamo facendo. A2A interpreta una nostra indicazione politica che è lavorare molto sulle rinnovabili
. Si possono fare profitti portando il rinnovamento sul fronte energetico, mi aspetto continuità". Lo ha detto Beppe Sala
, sindaco del comune di Milano, uno dei due principali azionisti di A2A
insieme al comune di Brescia (entrambi al 25% del capitale).
Il riferimento è al piano industriale che A2A, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, presenterà il 12 novembre. A una domanda, a margine di un evento dedicato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, se si attende anche un incremento dei dividendi
, il sindaco ha aggiunto: "Spero di sì
".