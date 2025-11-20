Milano 12:35
42.988 +0,79%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 12:35
9.559 +0,54%
Francoforte 12:35
23.383 +0,95%

Milano-Cortina, Di Foggia (Terna): investimento che va oltre evento olimpico di cui cittadini beneficeranno

"Grazie al nostro patrimonio di competenze ingegneristiche, è stato possibile realizzare opere di valore strategico e a basso impatto ambientale", dice l'Ad

Economia, Energia
Milano-Cortina, Di Foggia (Terna): investimento che va oltre evento olimpico di cui cittadini beneficeranno
(Teleborsa) - “I Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 rappresentano, per le infrastrutture di Terna , una sfida che stiamo affrontando con visione e responsabilità". Lo ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

"Grazie al nostro patrimonio di competenze ingegneristiche, è stato possibile realizzare opere di valore strategico e a basso impatto ambientale. L’avvio dei Giochi è stato per Terna uno stimolo ad accelerare i tempi di esecuzione delle opere per realizzare una rete elettrica sicura e adeguata” prosegue Di Foggia.

“Si tratta di un investimento che va oltre l’evento olimpico: grazie agli interventi attuati sulla rete elettrica, in occasione di Milano Cortina 2026, cittadini e imprese potranno beneficiare di una migliore qualità del sistema elettrico anche negli anni a venire. Proseguiamo con impegno nella realizzazione degli interventi previsti dal Piano Industriale, a conferma del ruolo di Terna a beneficio della sicurezza elettrica del Paese”.
Condividi
```