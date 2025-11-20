Milano-Cortina, Di Foggia (Terna): investimento che va oltre evento olimpico di cui cittadini beneficeranno

(Teleborsa) - “I Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 rappresentano
, per le infrastrutture di Terna , una sfida che stiamo affrontando con visione e responsabilità"
. Lo ha dichiarato Giuseppina Di Foggia
, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.
"Grazie al nostro patrimonio di competenze ingegneristiche, è stato possibile realizzare opere di valore strategico e a basso impatto ambientale
. L’avvio dei Giochi è stato per Terna uno stimolo ad accelerare i tempi di esecuzione delle opere per realizzare una rete elettrica sicura e adeguata”
prosegue Di Foggia. “Si tratta di un investimento
che va oltre l’evento olimpico: grazie agli interventi attuati sulla rete elettrica, in occasione di Milano Cortina 2026, cittadini e imprese potranno beneficiare di una migliore qualità del sistema elettrico anche negli anni a venire. P
roseguiamo con impegno nella realizzazione degli interventi previsti dal Piano Industriale, a conferma del ruolo di Terna a beneficio della sicurezza elettrica del Paese”.