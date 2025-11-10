Milano 13:39
Parigi: andamento sostenuto per BNP Paribas
(Teleborsa) - Bene la banca francese, con un rialzo del 2,47%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BNP Paribas rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Istituto d'oltralpe, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 66,58 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 67,41. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 66,04.

