Acquirente Unico, emesso bond da 600 milioni di euro. Ordini 4 volte l'offerta

(Teleborsa) - Acquirente Unico
, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l'Italia tramite l'Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT), ha emesso un prestito obbligazionario di 600 milioni di euro
con scadenza a 7 anni con una cedola annuale pari al 3,5%, collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri.
Il titolo è stato emesso con uno spread di 45 bps rispetto al BTP di pari scadenza a seguito di una domanda da parte degli investitori di circa quattro volte l'ammontare emesso
.
L'emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte petrolifere
per lo sviluppo del piano industriale di OCSIT e a rimborsare il prestito obbligazionario preesistente in scadenza. L'emittente presenta un rating BBB+/positive attribuito da S&P, equivalente a quello della Repubblica Italiana. L'emissione è stata curata da Intesa Sanpaolo
, BNP Paribas
, Crédit Agricole
, Mediobanca
e Unicredit
.