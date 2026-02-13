Milano 14:20
45.352 -1,88%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:20
10.390 -0,12%
Francoforte 14:20
24.846 -0,02%

Parigi: scambi negativi per BNP Paribas

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la banca francese, che sta segnando un calo del 2,11%.

L'andamento di BNP Paribas nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Istituto d'oltralpe. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 91,44 Euro. Primo supporto visto a 88,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 87,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
