Parigi: scambi negativi per BNP Paribas

(Teleborsa) - Rosso per la banca francese
, che sta segnando un calo del 2,11%.
L'andamento di BNP Paribas
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Istituto d'oltralpe
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 91,44 Euro. Primo supporto visto a 88,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 87,35.
