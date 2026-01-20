BNL BNP Paribas, accordo con Consorzio Parmigiano Reggiano per sostegno a filiera

(Teleborsa) -e ilhanno siglato un accordo per supportare le aziende della filiera nei percorsi di crescita e internazionalizzazione. L'intesa mira a valorizzare le potenzialità di sviluppo delle imprese aderenti, offrendo strumenti dedicati e distintivi."Questo accordo – ha dichiarato– conferma la capacità della Banca di sostenere e valorizzare il Made in Italy del nostro territorio con azioni concrete, un sostegno alla filiera agroalimentare, ma anche un investimento nei valori di qualità, tradizione e sostenibilità che ci consentiranno di accompagnare le imprese nei loro progetti di crescita e nei mercati internazionali. Insieme al Consorzio del Parmigiano Reggiano, rafforziamo il legame tra il territorio, la finanza e l'eccellenza produttiva italiana"."Siamo orgogliosi del nuovo importante accordo raggiunto con BNL BNP Paribas. Da tempo il Consorzio – ha dichiarato– ha avviato tavoli di confronto con i principali istituti di credito italiani per andare incontro alle esigenze dei produttori di Parmigiano Reggiano e dare loro risposte concrete. In anni caratterizzati dalle incognite legate alle incertezze macroeconomiche, questa è un'ottima opportunità di sviluppo per offrire alle nostre aziende nuove occasioni di accesso al credito, garantire loro liquidità nei mesi in cui la nostra Dop matura sulle scalere, renderle più solide e favorirne la crescita e lo sviluppo".La Banca metterà a disposizione delle imprese, anche grazie alle sinergie nell'ambito del Gruppo BNP Paribas in Italia e nel mondo e al supporto di un team della Banca di specialisti dedicati a questo settore.Il, inoltre, potrà rilasciare – su richiesta delle aziende associate – un'asseverazione che certifichi, come garanzia aggiuntiva a supporto di eventuali richieste di finanziamento, forme di formaggio di proprietà e libere da vincoli, in stagionatura presso i magazzini dei caseifici e/o di terzi.