Milano 13:18
44.944 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:18
10.168 +0,30%
Francoforte 13:18
24.849 +1,17%

Parigi: andamento rialzista per BNP Paribas

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la banca francese, con un rialzo del 2,55%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BNP Paribas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto d'oltralpe rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BNP Paribas. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 88,33 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 87,25. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 86,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
