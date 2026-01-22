Parigi: andamento rialzista per BNP Paribas

(Teleborsa) - Bene la banca francese
, con un rialzo del 2,55%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BNP Paribas
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto d'oltralpe
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BNP Paribas
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 88,33 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 87,25. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 86,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)