Milano 13:39
43.829 +2,12%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:39
9.772 +0,92%
Francoforte 13:39
23.986 +1,76%

Parigi: andamento sostenuto per Hermes

Migliori e peggiori
Parigi: andamento sostenuto per Hermes
(Teleborsa) - Scambia in profit la maison di moda francese, che lievita dell'1,94%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hermes, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Hermes mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2.083,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 2.107,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2.068,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```