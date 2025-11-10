Parigi: risultato positivo per LVMH

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di LVMH
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale del lusso
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 618,3 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 612,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 609,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)