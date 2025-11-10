Milano 13:41
Parigi: risultato positivo per LVMH

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di LVMH evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale del lusso rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 618,3 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 612,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 609,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
