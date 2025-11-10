Milano 13:41
Parigi: scambi al rialzo per Capgemini

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che avanza bene del 2,47%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Capgemini, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Capgemini, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 125,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 127,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 123,9.

