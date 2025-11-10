Milano 13:41
Parigi: scambi in positivo per Kering

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale del lusso, che guadagna bene, con una variazione del 2,45%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Kering mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,15%, rispetto a -0,96% dell'indice di Parigi).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 305,4 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 308,5. Il peggioramento del colosso del lusso è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 303,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
