Piazza Affari: andamento rialzista per GVS

(Teleborsa) - Bene il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, con un rialzo del 2,50%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di GVS
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di GVS
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,263 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,338. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,217.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)