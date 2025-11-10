Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

istituto di Rocca Salimbeni

istituto Senese

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione del 3,61%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dell'mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,112 Euro. Rischio di discesa fino a 7,931 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,293.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)