Milano 12:23
45.044 +1,36%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:23
9.887 -0,13%
Francoforte 12:23
24.348 +1,08%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca MPS

Bene l'istituto di Rocca Salimbeni, con un rialzo del 2,60%.
