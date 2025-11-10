Milano 13:42
43.836 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:42
9.777 +0,97%
Francoforte 13:42
23.995 +1,80%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

Rialzo marcato per l'istituto di Rocca Salimbeni, che tratta in utile del 3,53% sui valori precedenti.
