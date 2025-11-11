Milano 11:27
44.213 +0,72%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:27
9.869 +0,84%
Francoforte 11:27
23.981 +0,09%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS
Balza in avanti l'istituto di Rocca Salimbeni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,49%.
Condividi
```