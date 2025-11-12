Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

istituto di Rocca Salimbeni

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,60%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,734 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,493. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,975.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)