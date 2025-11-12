Milano 12:22
45.015 +1,30%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:22
9.886 -0,14%
Francoforte 12:22
24.341 +1,05%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS
(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di Rocca Salimbeni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,60%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Banca Monte dei Paschi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,734 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,493. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,975.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
