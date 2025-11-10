Milano 13:43
43.829 +2,12%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:43
9.775 +0,96%
Francoforte 13:43
23.992 +1,79%

Piazza Affari: balza in avanti Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la banca con sede a Desio, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco di Desio e della Brianza rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8,087 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7,937. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7,843.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
