Milano 13:43
43.829 +2,12%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:43
9.775 +0,96%
Francoforte 13:43
23.992 +1,79%

Piazza Affari: balza in avanti Mediobanca

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Mediobanca
Avanza l'istituto di piazzetta Cuccia, che guadagna bene, con una variazione del 3,64%.
Condividi
```