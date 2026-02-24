Milano 11:10
Piazza Affari: risultato positivo per Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che guadagna bene, con una variazione del 2,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Stellantis mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,549 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,717. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,444.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
