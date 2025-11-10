Milano 13:47
Unione Europea, Indice Sentix in novembre

Unione Europea, Indice Sentix in novembre pari a -7,4 punti, in calo rispetto al precedente -5,4 punti (la previsione era -3,9 punti).
